Acidente mata condutor de carreta em Itaituba, no sudoeste do Pará

Um acidente resultou na morte de um homem nesta de quinta-feira (3), por volta das 18h, na rodovia Santarém/Cuiabá, a BR-163. O condutor de uma carreta, identificado como Marco Antônio da Silva, de 53 anos, morreu após o veículo tombar no quilômetro 1185, próximo ao distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste paraense. A vítima ficou presa às ferragens da cabine e morreu no local. O corpo deve ser removido na manhã desta sexta-feira (4).

O veículo estava carregado de madeira e vinha do distrito de Caracol, com destino ao município de Novo Progresso, a 100 quilômetros de onde ocorreu o acidente. Não há informações do que possa ter causado o tombamento da carreta, entretanto a hipótese é de que o motorista vinha em alta velocidade e não teve tempo hábil para realizar uma curva fechada em segurança. Ele iria completar 54 anos no próximo 26 de junho.

A ocorrência foi inicialmente atendida por policiais militares da localidade, que além de isolar a cena do acidente, também auxiliaram outros condutores para evitar um novo acidente.