Acidente deixa motociclista morto na avenida Independência, no bairro do Icuí

O motociclista Felipe Fagner Mendes Santos, de 36 anos, morreu após ser atingido por um veículo no cruzamento da avenida Independência com a Estrada do Icuí-Guajará, no bairro do Icuí, em Ananindeua. O acidente ocorreu na tarde de ontem, 20, pouco antes das 16h. Ao que tudo indica, uma conversão ilegal feita pela vítima teria motivado a colisão. O carro era conduzido por Jean Pantoja Ataíde, de 22 anos, que estava acompanhado da mãe quando atingiu o autônomo em cheio.

Uma guarnição do 29° Batalhão da Polícia Militar (BPM) seguia pela avenida quando flagrou o acidente que ocorrera momentos antes. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima vinha da rotatória do 40 horas pela avenida Independência, quando decidiu dobrar à esquerda, na Estrada do Icuí. A conversão não é permitida. A vítima, então, entrou em frente ao veículo, que seguia pela avenida principal.

As marcas de pneu no chão indicam que Jean ainda tentou frear o veículo, mas não conseguiu. Não há informações se ele seguia em alta velocidade. A vítima estava sem o capacete e foi arremessada da motocicleta.

Felipe foi socorrido e chegou a lutar pela vida. Entretanto, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionada e esteve no local, constatou o óbito da vítima.

Um amigo de Felipe, que preferiu não se identificar, conta que o homem morava em Marituba, na Grande Belém. Ele estava perto dali, na casa de amigos e familiares, em uma reunião regada a bebida alcóolica. "Minutos depois que ele saiu, recebemos a informação do acidente, e viemos aqui confirmar se tinha sido ele ou não", relatou.

Muito abalado, o condutor do automóvel foi resguardado por policiais militares, que evitaram que o motorista permanecesse no mesmo local em que os familiares da vítima, para impedir qualquer atrito. Ele foi conduzido para a Seccional da Cidade Nova, para os procedimentos cabíveis.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada de uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), comandada pelo perito criminal Ivanildo Rodrigues. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

O motociclista era natural de Santa Inês, no Maranhão. Felipe era casado e deixa uma filha de 14 anos.