Aceleradora busca por iniciativas de impacto social e ambiental na Amazônia

Com a Amazônia e as iniciativas de preservação da floresta em pé tomando cada vez mais espaço nos debates ao redor do mundo, um dos grandes gargalos para conservação ambiental é o financiamento de ideias que ajudem nesse propósito. Pensando nisso, a Chamada de Negócios da AMAZ abriu inscrições para startups e negócios inovadores que contribuam com a defesa da maior área de floresta do mundo e com a geração de renda para a população que vive na região amazônica. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12 de abril e os projetos selecionados poderão ser beneficiados com um aporte de investimento de até R$400 mil.

Por meio da Chamada de Negócios, a AMAZ procura por negócios, empreendedores e startups que geram ou têm alto potencial de gerar impacto social e ambiental positivo a partir de sua atividade principal. O objetivo é ajudar essas iniciativas a desenvolver seus negócios e obter investimentos. Assim, empresas e organizações que possuem modelos de negócios voltados à conservação ambiental da Amazônia, valorização da biodiversidade e desenvolvimento socioambiental, com potencial de escalabilidade e impacto, podem participar. A chamada marca mais um passo importante da AMAZ no fortalecimento da bioeconomia na Amazônia. Um dos principais apoiadores e investidores da Chama de Negócios é o Fundo Vale, que desempenhou papel importante no crescimento e desenvolvimento da aceleradora.

Serão consideradas iniciativas que já estejam desenvolvendo atividades de forma prática e operacional: protótipo desenvolvido, em fase de teste de mercado; produto testado, em fase de lançamento no mercado; ou produto lançado, em fase de captação ou expansão.

São esperados negócios sustentáveis nos setores de agricultura, pecuária e produção rural sustentável; manejo e produção florestal sustentável; produtos da sociobiodiversidade; reflorestamento e produção agroflorestal; turismo sustentável e de base comunitária; alimentação, cosméticos; artesanato e moda sustentável, logística, comunicação e serviços financeiros; soluções tecnológicas; plataformas de comercialização e acesso a mercados; educação e empreendedorismo de impacto socioambiental; mitigação e adaptação às mudanças climáticas; carbono e outros produtos e serviços socioambientais; tratamento de resíduos sólidos/poluentes e melhoria de acesso a água para comunidades rurais e ribeirinhas.

Ou seja, negócios que geram soluções para os principais problemas sociais e ambientais da Amazônia, buscando conservar ou recuperar áreas de floresta, valorizar os saberes e a biodiversidade, gerar renda e qualidade de vida para as comunidades rurais e ribeirinhas. As inscrições e o regulamento completo da iniciativa estão disponíveis no site amaz.org.br/chamada2024.