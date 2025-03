Açaí aparece na lista de lanches mais pedidos no Brasil; veja

Um dos principais frutos da região amazônica consumido pelos paraenses, o açaí, está entre os principais lanches pedidos por delivery em algumas regiões do país. Segundo um mapa produzido pelo perfil do Instagram "Brasil em Mapas", com base em dados do Google Trends e do Twitter Data, os estados que mais pedem o alimento são: Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Sergipe e Rio Grande do Norte.

A modalidade de entrega a domicílio ficou ainda mais frequente durante a pandemia da covid-19, que fez com que diversos restaurantes fechassem as portas e intensificassem as entregas nas residências dos clientes. Hoje, também é possível observar um forte crescimento nos setores que trabalham com delivery, principalmente de alimentos, como as lojas e distribuidoras de açaí.

Porém, apesar desse fruto ser bastante conhecido pelos consumidores do Brasil, ele consegue se diferenciar em suas mais variadas formas de consumo. Na região Norte e Nordeste, o açaí é geralmente preparado em sua forma líquida com a farinha de mandioca ou tapioca. Já em outras regiões do país, o açaí é batido no liquidificador e servido com leite, granola, mel e outras frutas. Além disso, independente do seu modo de preparo, o fruto de origem amazônica também pode proporcionar diversos efeitos benéficos para a saúde.

VEJA MAIS

Conheça os benefícios do açaí

Previne o envelhecimento precoce​

O açaí estimula a produção de colágeno, responsável por manter a elasticidade e a firmeza da pele, evitando o aparecimento de linhas de expressão. As propriedades antioxidantes e a Vitamina E também protegem as células contra os radicais livres.

Fortalece o sistema imunológico

Além da Vitamina E, o fruto ainda é rico em Vitamina C e antocianinas responsáveis por aumentar as células de defesa do corpo e ajudar no processo de cicatrização das feridas.

Desenvolve o funcionamento do intestino

Por ser um alimento rico em fibras, o açaí possui a capacidade de estimular os movimentos naturais do intestino, evitando assim, problemas como a prisão de ventre.

Melhora a circulação sanguínea

Com a produção de óxido nítrico, o açaí consegue ser responsável por facilitar a circulação do sangue pelas veias e artérias, aperfeiçoando a distribuição de oxigênio pelo corpo.

Diminui o risco de câncer

O fruto também é rico em polifenois que ajudam a manter a saúde das células e a evitar o estresse oxidativo, impedindo a proliferação de células tumorais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)