Tayse Assis conduz podcast sobre equilíbrio e espiritualidade em dezembro

Com objetivo de propor reflexões para ressignificar a vida das pessoas, o LibPlay, plataforma de mídia do portal OLiberl.com, lança no próximo mês o podcast “Entre Nós”. O novo conteúdo será conduzido pela jornalista Tayse Assis, conhecida pelos paraenses por comandar o programa Bom dia Pará, da TV Liberal. Em seu novo projeto, a apresentadora fará entrevistas em formato de bate-papo com temáticas sobre prática de atividade física, alimentação saudável e cuidados com a mente e espírito.

O podcast será veiculado às segundas-feiras, a cada 15 dias, e terá 30 minutos de duração. “A intenção é abordar temas bem relevantes de maneira dinâmica, propondo reflexão e mudança de rotina, seguindo a linha da alimentação, atividade física ou da espiritualidade. Por isso, a ideia é que ele seja veiculado no início da semana para ressignificar a vida das pessoas, e a segunda-feira é exatamente quando tudo começa, esse dia traz aquela ideia de início, mudança e renovação”, disse a jornalista.

A jornalista exemplifica que o “Entre Nós” é ideal para ser escutado durante uma pedalada, corrida na esteira e até mesmo durante o trânsito, devido ao tempo de reprodução do programa, considerado suficiente para que o público consiga absorver os assuntos abordados nas entrevistas. “Com um entrevistado diferente a cada episódio, queremos que o consumidor desse podcast repense a sua vida: de que maneira tenho levado a minha vida? De que forma posso melhorar? Como posso acrescentar para mudar?", propõe.

Tayse diz que o podcast é uma identificação com assuntos relacionados à sua própria vivência. “Apesar de ser jornalista, tenho uma ligação com a nutrição, pois tive uma vivência bem acentuada com a alimentação de 2019 para cá, onde considero a base da mudança da minha mudança de vida. Essas mudanças foram, inicialmente, bruscas, no entanto, hoje me trazem realidades completamente diferentes e principalmente a saúde que preciso para viver bem. A partir dessa experiência, a ideia da criação desse podcast foi se construindo”, afirmou.

Para a apresentadora, as multiplataformas do Grupo Liberal promovem a expansão de saberes, ao unir tecnologia com informação de qualidade. “É um espaço maravilhoso de expansão de conhecimentos diversificados, então vai ser uma união fantástica para o nosso que também é diversificado e voltado para todas as faixas etárias. Tenho certeza que vai ser sucesso absoluto porque não tem erro quando você une toda praticidade das ferramentas midiáticas ali nas palmas das suas mãos. O Liberal sempre sai na frente com as suas inovações!", assegurou.