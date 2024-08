Francineti tem 34,1% das intenções de voto em Abaetetuba

Em Abaetetuba, no nordeste paraense, a atual prefeita Francineti Carvalho (MDB) aparece com 34,1% das intenções de voto e segue na frente para reeleição, em levantamento realizado pela Doxa.

A segunda pesquisa oficial está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), sob o n° PA-07966/2024, e foi realizada no período de 21 a 25 de agosto de 2024, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural e nas ilhas. A amostra foi de 500 eleitores, tendo uma margem de erro de 4,4% para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa.

Na pesquisa estimulada, Francineti Carvalho (MDB) aparece com 34,1% das intenções de voto. Em segundo lugar, com 25,2%, vem o candidato do PP, Adamor Bittencourt. Em terceiro lugar aparece o ex-deputado estadual Dr. Galileu (Republicanos), com 18,1%. Marquinhos do Banco (PL) e Edinho do Transporte (PSB) estão empatados com 1,1%. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 20,4%.

Amostra indica preferência dos eleitores pela reeleição de Francineti Carvalho, em pesquisa estimulada (Divulgação)

Na questão espontânea, em que não se mostram os nomes de candidatos, Francineti aparece em primeiro lugar com 21,6%. Adamor Bittencourt (PP) ficou com 17,2%, Dr. Galileu (Republicanos) com 2,9%, Edinho (PSB) com 0,6% e Marquinho do Banco (PL) com 0,4%. Os votos flutuantes somam 57,3%.

Sobre a avaliação da gestão atual, o governo da prefeita Francineti é aprovado por 49% dos eleitores, enquanto que a desaprovação chega a 40%. Outros 11% não se manifestaram.

O instituto também avaliou os governos Helder e Lula. Em Abaetetuba, 89% dos eleitores entrevistados aprovam a gestão de Helder, enquanto que 6% desaprovam. Já o governo de Lula tem aprovação de 82,9% dos eleitores e desaprovação de 11,8%.