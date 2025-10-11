Novenas transformam casas em espaços de fé e de esperança em preparação ao Círio de Nazaré

Em preparação para o Círio de Nazaré, devotos percorrem as casas em devoção à Virgem de Nazaré na capital paraense. A professora de Biologia Emeline Maia faz parte da paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, localizada na Rua Bragança, no bairro Parque Verde, onde integra a Pastoral da Guarda. Ela espera visitar cerca de 15 encontros e reforça que, apesar de fazer outras caminhadas com outro, as realizadas nesse momento são as mais importantes, tanto na fé quanto na esperança.

“Esse ano acredito que vamos percorrer 15 (casas), de acordo com o livro. A gente faz todos os anos justamente porque esperamos ansiosamente pelo Círio. Fazemos outras caminhadas com a nossa imagem de Santa Luzia, mas a principal para gente é o Círio, que fazemos com fé e esperança”, disse ela.

Emeline conta que muitas pessoas receberam graças por meio das caminhadas. Para a docente, o motivo da realização das novenas é exatamente esse. “Fazemos por isso, para que as pessoas se sintam acolhidas tanto na fé quanto na esperança de saber que aqui elas podem encontrar”, afirmou.

A imagem em destaque mostra a professora de Biologia Emeline Maia segurando um terço na palma das mãos. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

A ligação de Maia com a Rainha da Amazônia tem mais de 10 anos e veio depois que teve um reumatismo, que por pouco não a deixou sem uma das mãos. “Fiz uma promessa e decidi que, a partir daquele momento, iria me entregar. A minha família sempre foi católica e, a partir daí, tive essa convivência com Nossa Senhora de Nazaré. Pedi e fui atendida. Fazia caminhada em uma outra igreja e, quando recebi minha graça, fui pagar minhas promessas e fiquei. Foi então que tomei a decisão de que eu iria viver para aquilo”, contou.

A imagem em destaque mostra devotos durante a novena rezando em frente a uma imagem da Virgem de Nazaré. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Desde 2022, Emeline participa das caminhadas pela paróquia Santa Luzia do Bom Futuro. “São três anos que a gente organiza, procura as casas e participa de todos os encontros, que fazemos todas as segundas e quartas-feiras”, acrescentou.

A imagem em destaque mostra devotos unidos segurando o cartaz do Círio de Nazaré e uma imagem da Rainha da Amazônia. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Para destacar a importância que o Círio tem na vida dela, Emeline disse que, assim como ela, a família já recebeu inúmeras graças da Virgem de Nazaré. “Eu sou a prova viva disso, meus filhos são a prova viva disso, a minha mãe é a prova viva disso, tanto que ela tem 65 anos e paga promessa todos os anos acompanhando Nossa Senhora de Nazaré descalça. Ano passado, a minha sobrinha, Laura, ficou muito doente, entre a vida e a morte, e caminhou conosco em todos os encontros. E, no final, ela teve a graça recebida”, finalizou.