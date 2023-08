Motorista Joaquim Francisco denuncia roubo de hidrômetros na Pedreira

Moradores da travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, se sentem desprotegidos após furtos de hidrômetros nas redondezas. Os equipamentos foram retirados das suas residências e no dia 8 de agosto a comunidade amanheceu assustada com os vazamentos de água que surgiram nos pontos onde os hidrômetros foram furtados.

Segundo informações do motorista Joaquim Francisco, dez hidrômetros foram retirados do perímetro. "Essa foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Mas, na semana passada, já roubaram da via de trás e já furtaram outros oito. Eles (criminosos) passam roubando por aqui", disse.

Furto dos equipamentos ocorreu durante a noite (reprodução)

A comunidade reclama sobre os constantes assaltos que ocorrem na área, pois causam prejuízos como o desperdício de água e perda do patrimônio. "Eles ficam roubando de madrugada para vender e alguém está comprando, com certeza", conta Joaquim.

"Todos os nossos vizinhos tiveram os hidrômetros furtados. Desde a esquina que está rolando vazamento de água", disse a dona de casa Marluce Reis. Ela comenta que nada é feito para diminuir a criminalidade da área, pois não são vistos fiscalizações no local, principalmente pelo período da madrugada, quando ocorrem os furtos.

Joaquim Francisco: indignação com situação, sem respostas efetivas de autoridades (reprodução)

O comerciante Antônio Severino optou por contratar um servente para tapar o buraco onde ficava o hidrômetro de sua residência. Para ele, as equipes de manutenção iriam demorar para chegar no local e temia pela falta de água. "Não tem como ficarmos sem água. Eles demoram demais para chegar aqui. Chamei o rapaz para fazer um reparo rápido, foi a única solução", alega.

"Eles roubaram a nossa rua, amanhã será a próxima rua a sofrer com isso, pois os registros ficam do lado de fora das casas. Minha irmã já está com medo, pois ela mora na outra rua e teme perder o hidrômetro", diz seu Antônio.

A reportagem solicitou nota para a Guarda Municipal de Belém (GMB), Polícia Civil e Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e aguarda retorno dos órgãos.

Famílias tiveram que repor equipamentos às pressas: vizinhança amanheceu com vazamentos (reprodução)