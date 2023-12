Mecânico Nilton Santos pede por manutenção na passagem Guanabara; alagamentos ocorrem há 30 anos

Os moradores da passagem Guanabara, com acesso pela 14 de março, no bairro da Cremação, em Belém, pedem para que a chuva não venha a cair com tanta frequência, pois, após cada momento chuvoso, a via fica completamente debaixo d'água. Segundo informações dos moradores, os alagamentos ocorrem há 30 anos e nada é feito para solucionar o problema. O mecânico Nilton Santos, de 50 anos, conta que as enchentes são frequentes, mesmo quando ocorrem chuvas em um curto período de tempo. Além disso, o processo de escoamento das águas é lento, demorando dois dias para secar, segundo o denunciante.

O mecânico conta que os moradores se sentem abandonados pelo poder público (Reprodução / Você Repórter)

Nilson conta que os alagamentos chegam a quase um metro de altura na via, deixando os moradores ilhados. A comunidade acredita que o problema é consequência de um bueiro entupido na entrada da passagem. Por conta da situação, a água não tem como escoar. Ainda segundo o mecânico, o poder público só realiza o trabalho paliativo, não resolvendo em definitivo o problema.

O denunciante mora na passagem há mais de quatro décadas e conta que o problema das enchentes são antigas e que tende a piorar a cada ano. "São vários anos passando por esses transtornos. É muito tempo. Nós moramos, praticamente, no centro e, quando chove, essa passagem fica alagada com menos de 10 a 15 minutos. A rua fica completamente alagada", diz Nilson.

Segundo informações do mecânico, o principal problema é com relação ao sistema de escoamento de água devido às falhas na drenagem. "O problema é que as águas não secam. Por agora, não está chovendo já faz três dias e nós, moradores, agradecemos. Parece até que não há problema, mas se você for ver, os bueiros estão todos entupidos", conta.

A via apresenta problemas de saneamento (Reprodução / Você Repórter)

"A gente sofre. Pessoas com idades mais avançadas ou aquelas que andam de cadeiras de roda, não conseguem passar por aqui. A gente precisa auxiliar ou até mesmo carregar essas pessoas quando tentam transitar aqui. É uma vergonha estarmos passando por isso. Todos nós pagamos impostos", reclama Nilton.

Os moradores também reclamam das falhas nos equipamentos de iluminação pública. Segundo informações de Nilton, todos os postes de iluminação ficam apagados durante a noite e ninguém saberia dizer o motivo. "Cobram 28 reais na taxa de iluminação de cada poste e a gente não consegue relatar esse problema. Nós ligamos para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), mas ninguém atende", conta o denunciante.

A redação do O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e Seurb. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos retorno dos órgãos.

