Na avenida Almirante Barroso, no trecho próximo ao viaduto do Entroncamento, no bairro Castanheira, em Belém, um bueiro sem tampa vem causando desconforto e riscos para pedestres e ciclistas, como o estudante André Soares, de 22 anos, que mora nas proximidades do local. Ele reclama da dificuldade em trafegar na área.

Estudante André Soares reclama de buraco na calçada na Almirante Barroso (Bruno Macedo | Reprodução)

“Já está um bom tempo esse bueiro destampado. Inclusive, à noite, é mais complicado de passar por aqui porque fica escuro e a gente não vê, tendo o risco de alguém cair e se machucar sério”, diz André Soares.

O estudante relata que o local é de intensa movimentação, com crianças e idosos. Também é uma passagem comum para ciclistas. O local, que fica próximo a uma parada de ônibus, aumenta ainda mais os riscos de acidentes, conforme o denunciante.

Bueiro sem tampa vem causando desconforto e riscos para pedestres e ciclistas (Bruno Macedo | Reprodução)

“Durante o Traslado da Imagem Peregrina para Ananindeua e Marituba, na última sexta-feira (11/10), uma pessoa caiu aqui nesse buraco. Nesse momento, havia muita gente pela calçada para acompanhar a procissão e, nesse caso, o acidente acabou acontecendo”, conta André.

O estudante pede para que o Poder Público dê uma atenção especial ao trecho. “Eu peço para que as autoridades olhassem com mais carinho, para os pedestres e ciclistas que passam aqui diariamente. Seria muito importante para nós moradores daqui”, solicita André.

A falta de tampa num bueiro vem causando desconforto e riscos para pedestres e ciclistas (Bruno Macedo | Reprodução)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.