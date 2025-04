Economista Francisco Palheta alerta sobre buracos em rua de Batista Campos

O economista Francisco Palheta fez um alerta sobre a recorrência de buracos na Rua dos Pariquis, no trecho entre as Travessas Serzedelo Corrêa e Padre Eustáquio, no bairro de Batista Campos, em Belém. Segundo ele, os buracos surgem anualmente no mesmo perímetro, representando risco para moradores e motoristas que trafegam diariamente pela via.

“Esse problema é recorrente, todo ano o trabalho é feito, é refeito e a buracada continua aí”, relata Francisco. Dois buracos surgiram no local este ano, prejudicando o trânsito em ambos os sentidos da via. Ele também alerta para o risco de problemas sérios no tráfego, como acidentes com automóveis e pedestres.

No local, um comerciante comentou sobre a ocorrência de acidentes. Segundo ele, já ocorreram quedas de motociclistas no local, e os riscos para os condutores do veículo de duas rodas são maiores. No caso dos carros, o prejuízo também custa caro.

Veja mais

“É grave para todo mundo, porque realmente a buracada que está aí, e sendo recorrente esse problema. As pessoas muitas vezes são desavisadas. Acontece que carros transitam por aqui e quando se depara com buraco, acaba caindo, tendo prejuízo inclusive para sua viatura”, comenta Francisco.

As razões para o transtorno na rua ainda não foram identificadas, mas Francisco supõe que está relacionada com a base da rua. “A pergunta é de engenharia. Realmente é uma questão me parece de base da rua. A base teria que ser melhor consolidada. Por outro do lado talvez a tubulação, o diâmetro da tubulação chega pouco para vazão de água que tem”, diz.

E com a proximidade da COP 30, que será realizada em Belém, o morador aguarda uma atenção maior das autoridades para problemas no município. “É, o que a gente espera que nesse ano, inclusive com a COP que se aproxima, a gente possa ter das autoridades governamentais um olhar melhor para a cidade, principalmente para o sistema viário, para a questão da mobilidade urbana”.

Sezel

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), comunicou em nota que "vai fazer uma análise técnica da área relatada, em breve, e posteriormente tomar as providências necessárias para resolver o problema".

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com