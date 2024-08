Aposentado Fernando Pinheiro reclama de calçada quebrada na João Balbi

Na rua João Balbi, próximo à travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Umarizal, em Belém, uma calçada está totalmente quebrada. A situação, que traz riscos para pedestres, é próximo à travessa Quintino Bocaiúva, em frente a uma casa abandonada. O aposentado Fernando Pinheiro, de 88 anos, diz que o problema já dura 6 meses.

O idoso mora há 13 anos em uma vila no bairro, e todos os dias precisa trafegar na calçada irregular. "Agora eu passo bem apertado ali na porta dessa casa abandonada, porque esse buraco está enorme. Já faz mais de 6 meses que essa calçada arriou", conta.

VEJA MAIS

Calçadas quebradas trazem muitos transtornos e perigos para pedestres, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida. O que era para ser um local de segurança para pedestres transitarem, se tornou uma situação de risco.

O aposentado Fernando Pinheiro diz que o problema já dura 6 meses. (Ivan Duarte | O Liberal)

"Já caiu um motoqueiro, pessoas na bicicleta também já caíram. E já está tudo oco debaixo e prejudicando o pessoal do prédio, porque a água escorre toda aí quando chove, os vizinhos já cansaram de telefonar e avisar ao órgão competente, mas até agora nada", fala.

O perímetro é bastante movimentado, e se arriscar pelas beiradas da rua é perigoso, devido ao tráfego intenso de veículos. É mais difícil ainda para Fernando, que é idoso e mora sozinho com a esposa que também é idosa. "Se eu for pra rua, está arriscado eu ser batido por uma moto ou bicicleta com essa idade se triscar eu estou caindo” lamenta.

A calçada está totalmente quebrada na rua João Balbi, no Umarizal. (Ivan Duarte | O Liberal)

"Aqui toda hora é movimentado. Eu sai agora pra ir comprar meu açaí, todo tempo estou andando por aqui. Estou andando bem devagar já, minha esposa tem 78 anos, e moramos só eu e ela", relata.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas