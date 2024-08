VÍDEO: Árbitra chinesa é flagrada com medalha de prata após Rebeca Andrade ficar fora do pódio

A polêmica envolvendo a nota de Rebeca Andrade na final da trave nos Jogos Olímpicos de Paris continua. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a árbitra chinesa Qiurui Zho, uma das responsáveis pela banca de notas da prova, segurando a medalha de prata conquistada pela ginasta chinesa Yaqin Zhou.

A imagem, que viralizou em grupos de WhatsApp e foi divulgada pelo portal UOL, mostra a juíza junto à comissão técnica chinesa, ao fim da prova, na área de aquecimento. Zho aparece segurando a medalha de prata com a mão e aproveita o momento para tirar uma foto do objeto.

A cena gerou ainda mais revolta entre os brasileiros, que já questionavam a nota de Rebeca Andrade, que ficou em quarto lugar. Yaqin Zhou, por sua vez, conquistou a medalha de prata em uma série marcada por um grande desequilíbrio, onde a atleta chegou a colocar as mãos no aparelho para se segurar.

Rebeca Andrade, por outro lado, executou uma série impecável e tinha a maior nota de dificuldade da disputa. A brasileira terminou com 13,933, enquanto a chinesa somou 14,100. A italiana Alice D'Amato levou o ouro, com 14,366, seguida por Manila Esposito, com 14,000.

Revolta nas redes sociais

A imagem da árbitra chinesa segurando a medalha reacendeu a discussão sobre a justiça da nota de Rebeca Andrade. Nas redes sociais, internautas brasileiros expressaram ainda mais indignação, questionando a imparcialidade da arbitragem e sugerindo que a foto seria uma prova de parcialidade.

"Isso é inadmissível! Como uma árbitra pode comemorar a medalha de uma atleta que claramente não merecia?", escreveu um internauta. "Mais uma prova de que a Rebeca foi roubada", comentou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)