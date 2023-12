Vice-governadora do Pará conhece experiências de organização da COP 28, em preparação para COP 30

Neste sábado (2), em Dubai, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, reuniu com os coordenadores de eventos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), que promove as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COPs). O objetivo do encontro foi trocar experiências, para preparar o Pará para receber a COP 30, em 2025.

Hana Ghassan, que é coordenadora do Comitê Estadual para a COP 30, conversou com com Laura Lopez e Wasim Mir, os coordenadores, sobre os desafios de realizar um um grande evento e oferecer estrutura adequada. Ela falou também sobre a expectativa para a realização de uma COP na Amazônia, pela primeira vez.

"É muito importante que o mundo conheça a realidade da Amazônia tendo essa experiência in loco, pois, só assim, com este debate, teremos a certeza que possam nos ajudar na preservação do meio ambiente", ressaltou.

Objetivo é aprimorar

Em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, a vice-governadora explicou como ela e sua equipe estão conhecendo a organização de uma COP. “A gente está acompanhando os bastidores da organização da COP, tratando de vários assuntos, como logística, alimentação, segurança. São importantes experiências para que a gente possa conhecer o funcionamento de uma COP e também aprimorar, para a COP que iremos realizar no nosso Estado, na nossa capital Belém”, declarou.

Hana Ghassan já observou alguns aspectos que o Estado do Pará pretende fazer diferente. “Estamos observando principalmente que existem alguns fatores que a gente precisa melhorar e integrar mais, fazer uma COP que seja mais interativa, mais participativa. Aqui, nós vemos grandes distâncias entre um pavilhão e outro, dificuldade de locomoção. A gente não vê essa integração, que é tão importante, e que com certeza nós teremos na COP do Pará”, garantiu.