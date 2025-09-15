Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 33,5%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 14 e 15 de setembro. O volume total caiu de 33,8% (657,46 hectômetros cúbicos) para 33,5% (651,95 hm3), refletindo uma redução de 0,3 ponto porcentual. Na comparação semanal, a variação ficou negativa em 1,8 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 15 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,7% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 31,3% para 31%, com uma diminuição em hm2 de 307,29 para 304,61. O Alto Tietê reduziu de 26,8% para 26,6%, com a capacidade passando de 150,38 hm3 para 149,24 hm3.

Guarapiranga cedeu de 49,2% para 48,8%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 53,8% para 53,3%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 54,3% para 53,9%. Por sua vez, o Rio Claro caiu de 21,1% para 20,5% e o São Lourenço, de 48,2% para 47,7%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou, no final de agosto, a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. Poucos dias depois, a companhia divulgou também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.