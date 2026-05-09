Vigilância Sanitária de SP e Anvisa mantêm recomendação de evitar produtos suspeitos da Ypê

O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP), ligado à Secretaria de Saúde do Estado, informou, neste sábado, 9, que mantém recomendação aos consumidores para que evitem a utilização de produtos da Ypê nos quais a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falhas graves no processo de produção.

O comunicado ocorre mesmo após a Ypê apresentar recurso contra a decisão da Anvisa e com ele conseguir, ainda ontem, 8, suspender a proibição de comercialização de lotes de seus produtos até que o caso seja julgado pela diretoria da Anvisa.

Após a suspensão da proibição, a empresa afirmou que "continuará em diálogo constante e permanente com a Anvisa e demais autoridades, sempre baseada em critérios científicos e subsídios técnicos, como forma de encontrar uma solução definitiva para a situação, no menor tempo possível".

"A recomendação aos consumidores é que não utilizem os produtos indicados na medida sanitária, que abrange lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes de lotes específicos da marca. Quem tiver esses produtos em casa deve acionar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações e providências cabíveis", afirmou o CVS-SP, em nota enviada à reportagem.

O órgão também orienta que estabelecimentos retirem os produtos classificados e não os coloquem à venda.

"O CVS esclarece que a avaliação técnica sobre o risco sanitário permanece mantida. A apresentação de recurso administrativo pela empresa segue o rito previsto na legislação vigente e será analisada pela Anvisa, sem alterar, até o momento, a avaliação decorrente da inspeção", disse.

A própria Anvisa já havia mantido a orientação de não utilização dos produtos, em comunicado divulgado na noite de sexta-feira. A medida vale para todos os lotes com numeração final 1 fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

Na quinta-feira, 7, a Anvisa determinou o recolhimento de diversos produtos da Ypê após identificar descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia, produção e controle de qualidade.

Em nota, a agência afirmou que os problemas identificados comprometem os requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF), com potencial risco de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos potencialmente nocivos nos produtos.

A Anvisa, porém, não informou qual seria o microrganismo possivelmente presente nos produtos afetados. A Ypê e o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, responsável pela inspeção realizada na fábrica em Amparo, também não divulgaram qual seria o patógeno.

Produtos afetados A medida engloba os produtos abaixo que, em seu rótulo, apresentem lote com numeração final 1.

Lava-louças Ypê Clear Care Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê Lava-louças Ypê Lava-louças Ypê Toque Suave Lava-louças Concentrado Ypê Green Lava-louças Ypê Clear Lava-louças Ypê Green Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green Lava-roupas Líquido Ypê Express Lava-roupas Líquido Ypê Power Act Lava-roupas Líquido Ypê Premium Lava-roupas Tixan Maciez Lava-roupas Tixan Primavera Lava-roupas Tixan Power Act Desinfetante Bak Ypê Desinfetante de Uso Geral Atol Desinfetante Perfumado Atol Desinfetante Pinho Ypê

Além disso, a determinação inclui o lote 25351.732782/2017-47 do Lava-louças Ypê Clear Care.