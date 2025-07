VÍDEO: Eleição para presidente de 'roda de cachaça' viraliza nas redes sociais; assista

Imagina uma eleição com direito à campanha, adesivos e santinhos e até participação em uma rádiol local para eleger o "presidente da roda de cachaça?". Isso é o que ocorre a cada dois anos na cidade de Angical do Piauí, interior do Piauí, mas a eleição de 2025 viralizou nas redes sociais e surpreendeu até mesmo a "organização eleitoral". Saiba mais a seguir:

A brincadeira foi iniciada em 2018, quando a ideia da eleição surgiu após uma brincadeira em um grupo de WhatsApp criado por amigos. De acordo com um dos organizadores, um dos participantes do grupo começou a nomear os outros integrantes com cargos políticos e, por isso, decidiram fazer uma espécie de eleição, que teve a primeira edição no ano de 2021 e é realizada a cada dois anos.

VEJA MAIS

A primeira edição da "Eleição Roda de Fogo", para a escolha do presidente da roda de cachaça do bar, teve 49 votos para o vencedor. Já a edição de 2023, depois da divulgação nas redes sociais, 182 pessoas votaram no candidato '''Cachorrão", que se reelegeu como presidente do biênio daquele ano

Já na eleição de 2025, para a surpresa da organização, teve um número recorde: 501 votos no total, com 300 deles para o candidato vencedor, "Diego Gika", que nem sequer consome qualquer tipo de bebida alcóolica. Até o padre da cidade entrou na brincadeira.

Em uma rede social, os registros da brincadeira somam mais de 75 mil visualizações. Assista:

Veja o vídeo:

[instagramr=DMNY6tKMoi]

Os três candidatos da brincadeira pediram votos na rua, distribuíram santinhos e adesivos personalizados e chegaram a ir até em uma rádio comunitária da cidade pedirem votos. Com o sucesso da eleição de 2025, os organizadores cogitam em fazer uma eleição anual ao invés de bienal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo,sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)