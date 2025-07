Cílios na régua: homens aderem tendência de cortar cílios; confira os riscos à saúde

Uma tendência, no mínimo curiosa, vem ganhando espaço nas redes sociais e do público masculino: cortar os cílios. Conhecida como “cílios na régua”, essa prática visa proporcionar um visual mais limpo, masculino e um rosto mais definido. Entretanto, especialistas não recomendam o corte desses pelos, pois eles apresentam um papel importante à saúde. Saiba mais a seguir.

Nas últimas semanas, especialmente no Tik Tok, vídeos de homens em barbearias removendo seus cílios ou aparando de uma forma drástica, vêm circulando e ganhando diversas visualizações, gerando curiosidade em quem assiste. Essa tendência se baseia na ideia de que cílios curtos parecem "mais masculinos".

Entretanto, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, os cílios apresentam um papel importantíssimo por atuar como uma barreira física, impedindo que sujeira, poeira e outros detritos entrem nos olhos. Cortá-los ou até mesmo fazer a remoção, pode causar irritação, desconforto e até mesmo aumentar o risco de diversas lesões oculares.

Especialistas da área da saúde também afirmam que arrancar os cílios é uma solução temporária, visto que de 3 a 6 semanas depois, eles voltarão a crescer. Outro tipo de risco é a de manipulação de objetos pontiagudos, por pessoas sem treinamento, em áreas próximos aos olhos.

Além disso, outros motivos, ainda de acordo com profissionais de saúde, que os cílios não podem ser alterados, são:

1. Proteção natural dos olhos

Os cílios funcionam como uma barreira física contra poeira, sujeira, suor, insetos e partículas que podem entrar nos olhos. Cortá-los pode diminuir essa proteção e tornar os olhos mais vulneráveis a irritações ou infecções.

2. Função sensorial

Os cílios também têm uma função sensorial importante: eles detectam a aproximação de objetos, ativando o reflexo de piscar. Isso ajuda a proteger os olhos automaticamente. Cortá-los reduz essa sensibilidade.

3. Crescimento lento

Diferente dos cabelos ou das sobrancelhas, os cílios crescem mais lentamente. Se você os cortar, pode demorar bastante para voltarem ao comprimento original.

4. Risco de deformação

Cortar os cílios pode fazer com que eles cresçam com formas irregulares, mais finos ou até tortos, o que pode causar desconforto ou até encostar no globo ocular, gerando irritações.

5. Impacto estético

Os cílios têm também uma função estética: valorizam o olhar e ajudam na expressão facial. Cortá-los pode mudar significativamente sua aparência, muitas vezes de forma indesejada.

