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Veja quem são as vítimas de colisão entre helicópteros no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

As autoridades do Rio de Janeiro divulgaram na tarde deste domingo, 14, o nome das vítimas da colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes. Entre os mortos, estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz.

Na primeira aeronave, as vítimas foram identificadas como:

- Alexandre Souza - piloto - Lucas Brito Chaves - passageiro - Oliver Tree Nickel - passageiro - Lucas Vignale - passageiro - Gaspar Prim - passageiro.

No segundo helicóptero, estava apenas o piloto Charles Marsillac.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que a investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi realizada no local e agentes aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na Avenida das Américas. Ao menos 20 veículos da marca BYD foram atingidos e as chamas se alastraram, segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

O fato de os veículos serem eletrificados intensificou as chamas. "O incêndio nas baterias de lítio causa uma energia muito alta. É um incêndio muito mais agressivo do que um incêndio comum", disse porta-voz , em entrevista à GloboNews.

Em coletiva de imprensa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou que conhecia um dos pilotos que morreram no acidente. "Eu conhecia um dos pilotos pessoalmente. Eram 2 pilotos experientes, com muitas horas de voo, com uma longa carreira", afirmou. "Foi uma fatalidade, uma tragédia", acrescentou.

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