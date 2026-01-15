Capa Jornal Amazônia
Tripulação da Nasa aterrissa após retorno antecipado por questões médicas

Estadão Conteúdo

Quatro tripulantes da missão Crew-11 da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) na Estação Espacial Internacional (ISS) aterrissaram no Oceano Pacífico na madrugada desta quinta-feira, 15, após um problema médico ter levado ao encurtamento da missão.

Os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o cosmonauta russo Oleg Platonov e a japonesa Kimiya Yui pousaram na costa de San Diego por volta das 00h41 (horário local), marcando a primeira evacuação por motivos relacionados à saúde da tripulação na história da ISS.

O diretor da Nasa, Jared Isaacman, anunciou na última semana que a tripulação retornaria mais cedo do que o planejado. Embora não tenha fornecido detalhes sobre o problema médico que levou a decisão, ele afirmou que o astronauta afetado está estável.

Autoridades da Nasa afirmaram que não se tratou de uma emergência a bordo, mas que estavam "agindo com cautela em relação ao membro da tripulação". A identidade do astronauta e a natureza do problema de saúde não foram divulgadas, em respeito à privacidade do paciente.

Variedades
