Treinamento do corpo de bombeiros chama a atenção por práticas rigorosas; entenda

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra algumas cenas do treinamento de resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver dois homens mergulhando em um camburão de água, enquanto outros enchem de gasolina a parte de cima para colocar fogo no local.

Ao todo, a cena dura cerca de três minutos e, ao final do treinamento, os homens conseguem emergir normalmente quando as chamas são apagadas. “Uma simulação extrema para garantir que nossos heróis estejam prontos para qualquer cenário”, escreveu o perfil da Força Tática e Rocam da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) no Instagram.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas brincaram com a situação que envolveu a agilidade dos bombeiros. “Eu já tinha me queimado todo, porque não aguento nem 10 segundos. Parabéns aos guerreiros!”, disse um seguidor. “Até desenrolarem a mangueira eu já tava assistindo o treinamento de fora, ao lado de Jesus”, escreveu outra. “Quando vai ser o enterro?”, brincou uma terceira.

Apneia debaixo d’água

O treino mostrado pelo Corpo de Bombeiros é chamado de “Apneia Debaixo D’água” e geralmente é utilizado em treinamentos de resgate em ambientes aquáticos, como é o caso desses profissionais. A prática esportiva envolve a suspensão da respiração d’água, sem a ajuda de equipamentos, mas que tem a capacidade de promover a resistência dos bombeiros em casos extremos.

