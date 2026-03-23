Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Trânsito de SP pior este ano: 'erro crasso nos investimentos em infraestrutura', diz vereadora

Estadão Conteúdo

A Rádio Eldorado segue acompanhando a piora no trânsito na cidade de São Paulo e questionando sobre soluções para o problema. Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em todos os dias úteis de janeiro, fevereiro e março, os congestionamentos na capital paulista foram maiores do que os registrados no mesmo período de 2025.

Em entrevista à Rádio Eldorado, a vereadora Renata Falzoni (PSB), que também é arquiteta, urbanista, jornalista e cicloativista, disse que a situação é resultado da preferência da prefeitura por obras que favorecem o transporte individual em detrimento do coletivo, com mais recapeamento e menos corredores de ônibus. "Erro crasso nos investimentos em infraestrutura", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRÂNSITO/SP

piora

Renata Falzoni
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda