Trânsito de SP pior este ano: 'erro crasso nos investimentos em infraestrutura', diz vereadora

A Rádio Eldorado segue acompanhando a piora no trânsito na cidade de São Paulo e questionando sobre soluções para o problema. Segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em todos os dias úteis de janeiro, fevereiro e março, os congestionamentos na capital paulista foram maiores do que os registrados no mesmo período de 2025.

Em entrevista à Rádio Eldorado, a vereadora Renata Falzoni (PSB), que também é arquiteta, urbanista, jornalista e cicloativista, disse que a situação é resultado da preferência da prefeitura por obras que favorecem o transporte individual em detrimento do coletivo, com mais recapeamento e menos corredores de ônibus. "Erro crasso nos investimentos em infraestrutura", afirmou.