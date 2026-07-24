Trailer do novo EA FC 27 revela suposto mundo aberto; entenda novidade do jogo

Novo Fifa mostra o inédito The Grounds, com futebol de rua, exploração de cenários, minijogos e interação entre jogadores

24 de julho de 2026 às 00:19

A Electronic Arts (EA) divulgou nesta semana o primeiro trailer oficial de EA Sports FC 27, novo jogo da franquia de futebol que será lançado mundialmente em 25 de setembro de 2026. Além de apresentar novidades na jogabilidade, o vídeo chamou a atenção dos fãs ao mostrar um novo modo de jogo que levantou especulações sobre a chegada de um "mundo aberto" à série.

Batizado de The Grounds, o recurso oferece um espaço social onde os jogadores poderão explorar cenários, participar de partidas de futebol de rua, enfrentar minijogos e interagir com outros usuários.

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Embora a EA não utilize oficialmente o termo "mundo aberto", a proposta inédita fez a comunidade comparar a novidade aos mapas exploráveis de outros jogos online.

Novo FIFA terá mundo aberto?

A resposta é: não exatamente.

O trailer indica que The Grounds funcionará como um grande hub social, permitindo que os jogadores circulem livremente entre diferentes áreas antes de participar das partidas.

A experiência lembra outros jogos que utilizam praças virtuais para reunir usuários, mas não se trata de um mapa totalmente aberto como em títulos de aventura ou RPG.

Nas imagens divulgadas pela EA, é possível observar:

exploração de diferentes áreas da cidade;

partidas de futebol de rua 5x5 e 11x11;

minijogos espalhados pelo mapa;

quadras e estádios urbanos;

interação entre jogadores;

personalização do personagem;

evolução do atleta no modo Clubs.

Outro detalhe que chamou atenção foi um suposto sistema de veículos, visto rapidamente no trailer. Até o momento, porém, a EA não confirmou oficialmente a funcionalidade.

O que é o The Grounds?

Segundo a Electronic Arts, o The Grounds será um espaço social integrado ao modo Clubs.

Além de formar equipes para partidas, os jogadores poderão desenvolver seus atletas personalizados, desbloquear itens cosméticos e participar de desafios em ambientes inspirados na cultura do futebol de rua.

Além do novo modo, o trailer revelou mudanças em diferentes áreas do jogo.

Entre as novidades anunciadas estão:

retorno da Liga MX, do México;

ajustes nas posições dos jogadores durante as partidas;

mudanças no Mercado de Transferências do modo Carreira;

novidades no Ultimate Team;

expansão do modo Clubs;

chegada de clubes brasileiros licenciados, incluindo o Bahia.