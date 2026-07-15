'Toque de recolher' para redes sociais: Reino Unido revela plano para adolescentes

os últimos anos, empresas de tecnologia, bancos, operadoras e até o setor varejista ampliaram o uso de sistemas biométricos para agilizar processos e fortalecer medidas de segurança. ( Foto: Tânia Rêgo / Ag. Brasil )

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira, 15, planos para introduzir um toque de recolher de seis horas no uso de redes sociais para jovens de 16 e 17 anos. A restrição, que seria aplicada a partir da meia-noite, não será obrigatória e poderá ser implementada de forma voluntária.

A iniciativa faz parte de uma tentativa de reduzir os riscos de danos online para crianças e adolescentes. O governo também informou que recursos que mantêm os usuários navegando por mais tempo, como vídeos que reproduzem automaticamente, serão desativados por padrão para adolescentes mais velhos.

As restrições propostas surgem um mês após o anúncio da proibição do uso de redes sociais para menores de 16 anos. Esta proibição, prevista para a próxima primavera, abrangerá plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, excluindo serviços de mensagens como WhatsApp e Signal.

Repercussão e Críticas às Propostas

As medidas, que representam um dos últimos atos do governo do primeiro-ministro Keir Starmer, ainda precisam ser transformadas em lei. Acredita-se amplamente que seu provável sucessor, Andy Burnham, dará continuidade aos planos.

O ministro da Segurança Online, Kanishka Narayan, defendeu a proposta, minimizando a ideia de que adolescentes desativariam os toques de recolher opcionais. Ele afirmou que sugerir isso seria uma "falta de respeito" aos jovens.

Narayan mencionou um programa piloto recente, envolvendo mais de 300 adolescentes e pais no Reino Unido. Este estudo observou uma queda significativa no uso das redes sociais durante a noite, além de melhorias no sono e na concentração dos participantes.

"Em outubro, algumas plataformas introduziram essas configurações padrão. Mais de 90% dos adolescentes nos disseram que também mantiveram essas configurações padrão", declarou à Sky News. "As evidências e a motivação são claras."

Em contrapartida, Laura Trott, porta-voz da educação do Partido Conservador, principal partido da oposição, classificou as propostas como "sem sentido".

"Ou eles acham que jovens de 16 e 17 anos devem usar redes sociais, ou não. Impor toques de recolher que eles podem simplesmente desligar não vai resolver nada", criticou Trott.

A NSPCC, principal instituição de caridade infantil do Reino Unido, reconheceu que as propostas podem melhorar a experiência dos jovens. Contudo, a organização alertou que elas não são suficientes por si só.

"A menos que sejam acompanhadas de medidas adicionais e mais rigorosas, serão apenas um paliativo que não resolve os problemas de design viciantes que impulsionam o elevado tempo de uso das telas e prejudicam o bem-estar das crianças", disse Chris Sherwood, diretor executivo da NSPCC.

Rachel de Souza, Comissária para a Infância da Inglaterra, considerou a medida um "passo positivo". Ela destacou que muitos jovens desejam reduzir o uso das redes sociais, mas enfrentam dificuldades.