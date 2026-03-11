Capa Jornal Amazônia
'Times Square' no centro de SP: comissão que regula Lei Cidade Limpa define se libera o projeto

Estadão Conteúdo

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) da Prefeitura de São Paulo realizará nesta quarta-feira, 11, uma reunião com objetivo de discutir a instalação de painéis eletrônicos na esquina das avenidas Ipiranga e São João, na região central.

O órgão é responsável pela aplicação da Lei Cidade Limpa, que desde 2007 proíbe outdoors e restringe outras modalidades de publicidade e poluição visual na capital paulista.

Chamado oficialmente "Boulevard São Paulo" e apelidado de "Times Square paulistana", em referência ao ponto turístico de Nova York (EUA), o projeto foi proposto pela empresa A Fábrica de Bares, proprietária do Bar Brahma, que ocupa a famosa esquina de São Paulo.

Já aprovado pelo Conpresp, conselho de preservação do patrimônio municipal, o projeto está na última etapa, a de avaliação pela CPPU.

Conforme planejamento da gestão municipal, a instalação começaria já em março, com conclusão entre três a quatro meses, ocupando a empena de edifícios.

A parceria entre com a Prefeitura terá duração de três anos, com investimento de R$ 2 milhões por ano em melhorias, como a requalificação das praças Júlio de Mesquita e do Largo do Paissandu, além do restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A companhia será responsável por arcar integralmente com os custos.

