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Temperaturas despencam em São Paulo; veja a partir de quando

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo deve registrar queda de temperatura a partir de domingo, 10, dia das mães. Para o dia, de acordo com a Meteoblue, também há previsão de chuva. Entre segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, os termômetros ainda permanecem baixos na capital paulista.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a presença da massa de ar seco vai garantir tempo estável, seco e com grande amplitude térmica nesta quinta, 7, na sexta-feira, 8.

No sábado, 9, a máxima esperada, segundo a Meteoblue, ainda é de 29ºC.

Veja a variação de temperatura para SP, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 17ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC; - Sábado: entre 19ºC e 29ºC; - Domingo: entre 12ºC e 18ºC; - Segunda-feira: entre 12ºC e 16ºC; - Terça-feira: entre 13ºC e 20ºC; - Quarta-feira: entre 15ºC e 27ºC.

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