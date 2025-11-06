Tarcísio diz que megaoperação no Rio foi 'bem planejada' e que 'não houve balas perdidas'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou em entrevista ao Flow Podcast nesta quinta-feira, 6, que a megaoperação no Rio de Janeiro - que deixou 121 mortos, entre eles quatro agentes de segurança - foi bem planejada e executada. "Tive bastante contato com o Cláudio Castro (PL) nesse período, até para prestar apoio, prestar solidariedade, porque eu acho que tem que ter muita coragem para fazer esse enfrentamento", disse.

Segundo o chefe do Executivo paulista, "não houve registro de civis atingidos ou de balas perdidas" durante a operação. No entanto, dados do Instituto Fogo Cruzado apontam três casos de vítimas por projéteis dispersos: um homem em situação de rua, uma mulher ferida dentro de uma academia e outro homem baleado em um ferro-velho.

Tarcísio afirmou que o Estado não pode deixar a população das comunidades à própria sorte e precisa se fazer presente nesses territórios. Ele acrescentou que essa realidade evidencia uma "perda de soberania" do Estado sobre determinadas áreas, em um contraponto ao discurso de soberania nacional adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em temas de política externa e o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Tarcísio explicou que a operação seguiu a estratégia conhecida, nas ações contra forças irregulares, como "Martelo e Bigorna". Segundo ele, o território foi dividido em várias unidades, que avançaram expulsando os criminosos das áreas onde estavam, com o objetivo de evitar confrontos que pudessem gerar efeitos colaterais para a população civil. Ele se compadeceu com as mortes de policiais, mas ressaltou que não combater o crime organizado seria uma "derrota maior".

"Temos também que lamentar a morte dos policiais, porque, quando morre um policial, isso dói. Dói em quem está na linha de frente, dói em quem comanda a Polícia Militar, dói em quem está à frente do Estado", afirmou o governador. "Em compensação, a derrota maior seria deixar o crime organizado fazer o que está fazendo. Aí seria rendição, e o Estado não pode se render, porque aquelas pessoas que estão lá precisam da mão segura do Estado."

O governador detalhou ainda que os criminosos foram sendo empurrados para uma área de mata, no Morro da Misericórdia, onde o BOPE já realizava o cerco. De acordo com ele, as equipes conseguiram isolar e conter os suspeitos, o que, em sua avaliação, tornou a operação muito bem-sucedida do ponto de vista do planejamento. "Quem quis se render foi preso, mais de cem criminosos. Quem resolveu não enfrentar o Estado saiu com vida e vai responder pelos seus crimes na Justiça. Quem partiu para o enfrentamento acabou sendo neutralizado", continuou.

Ele salientou a aprovação majoritária da população brasileira nas pesquisas de opinião e disse que representam um "não aguento mais". Segundo levantamento da AtlasIntel, 55,2% dos brasileiros aprovam a ação, enquanto 42,3% a desaprovam. Ele aproveitou o ensejo para contextualizar as operações Escudo e Verão, realizadas na Baixada Santista por sua gestão, e afirmou que foi preciso estancar o avanço e o domínio territorial do crime organizado. Disse ainda que nenhum governante tomaria um risco desse porte por vontade própria e que ações desse tipo só são realizadas porque se fazem necessárias.

Tarcísio também mencionou um caso não especificado no Ceará como exemplo da expansão do crime organizado em outras regiões do País e afirmou: "O que está acontecendo em algumas cidades do Nordeste, no Ceará por exemplo, é muito grave. O criminoso chega e diz: 'Vaza', e o cidadão tem que sair da sua casa, do seu patrimônio."