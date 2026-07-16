Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP confirma primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre em 2026

Diante do caso, a Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias, incluindo a investigação epidemiológica e vigilância ativa em três granjas existentes em um raio de 10 quilômetros do local do foco

Estadão Conteúdo

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA-SP), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, confirmou na quarta-feira, 15, o primeiro caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no Estado em 2026.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) afirmou, em nota, que a doença foi diagnosticada em uma irerê que havia sido resgatada em uma área urbana e encaminhada ao zoológico de Guaíra, município pertencente ao Departamento Regional de Barretos.

O material para análise foi coletado pela Defesa Agropecuária, órgão da SAA, em 8 de julho. A IAAP é uma forma de gripe aviária que provoca doença grave e alta mortalidade em aves.

Diante do caso, a Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias, incluindo a interdição do trânsito de animais no zoológico e a investigação epidemiológica e vigilância ativa em três granjas existentes em um raio de 10 quilômetros do local do foco. Dessas, duas estão em período de vazio sanitário e não têm aves em suas dependências.

O órgão afirmou que o consumo de aves e ovos não transmite a doença. Segundo a SAA, em humanos, a infecção ocorre principalmente por contato direto com aves infectadas. Por isso, a população deve seguir as orientações do Serviço Veterinário Oficial (SVO) e não tocar em aves que possam apresentar sinais clínicos.

A Defesa Agropecuária deve ser acionada imediatamente caso ocorra alguma suspeita da doença ou identificação de aves mortas.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) também acompanha o cenário da gripe aviária no Estado, em conjunto com a SAA e com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

A pasta elaborou em 2023 e atualizou em 2025 o Plano de Contingência para coordenar ações para o enfrentamento em casos de influenza aviária em humanos.

Até o momento, o Estado não registrou nenhum caso da doença em humanos. "A pasta está realizando, também, o monitoramento dos munícipes envolvidos na notificação do caso mencionado", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SAÚDE/GRIPE AVIÁRIA/SP/CONFIRMAÇÃO/CASO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda