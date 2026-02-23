Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

São Paulo tem previsão de calor e pancadas de chuva

Estadão Conteúdo

Os próximos dias devem ser marcados por calor e pancadas de chuva na capital paulista, de acordo com a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O órgão informou que a temperatura deve ficar entre 19ºC e 27ºC nesta segunda-feira, 23, com pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite, em toda a região metropolitana de São Paulo.

As chuvas ganham força ao longo da semana. Na terça-feira, 24, o sol aparece entre nuvens na capital paulista, com mínimas de 20ºC e máximas que podem chegar a 28ºC.

As instabilidades devem ganhar força entre o meio da tarde e o início da noite e provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira, 25, o cenário é semelhante. Segundo o CGE, os termômetros devem ficar entre 20º e 28ºC, com tempo nublado pela manhã e pancadas de chuva durante a tarde.

No último final de semana, as fortes chuvas surpreenderam motoristas e chegaram a a bloquear rodovias rumo ao Litoral Norte de São Paulo e ainda causam transtornos aos motoristas na região. Conforme a Defesa Civil do Estado paulista, uma via foi liberada, mas duas permanecem com interdições.

As rodovias Oswaldo Cruz (SP-125) e dos Tamoios (SP-099) Serra Antiga, estavam interditadas até o momento de publicação desta matéria.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/PREVISÃO/SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda