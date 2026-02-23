São Paulo tem previsão de calor e pancadas de chuva

Os próximos dias devem ser marcados por calor e pancadas de chuva na capital paulista, de acordo com a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O órgão informou que a temperatura deve ficar entre 19ºC e 27ºC nesta segunda-feira, 23, com pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e o início da noite, em toda a região metropolitana de São Paulo.

As chuvas ganham força ao longo da semana. Na terça-feira, 24, o sol aparece entre nuvens na capital paulista, com mínimas de 20ºC e máximas que podem chegar a 28ºC.

As instabilidades devem ganhar força entre o meio da tarde e o início da noite e provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento.

Na quarta-feira, 25, o cenário é semelhante. Segundo o CGE, os termômetros devem ficar entre 20º e 28ºC, com tempo nublado pela manhã e pancadas de chuva durante a tarde.

No último final de semana, as fortes chuvas surpreenderam motoristas e chegaram a a bloquear rodovias rumo ao Litoral Norte de São Paulo e ainda causam transtornos aos motoristas na região. Conforme a Defesa Civil do Estado paulista, uma via foi liberada, mas duas permanecem com interdições.

As rodovias Oswaldo Cruz (SP-125) e dos Tamoios (SP-099) Serra Antiga, estavam interditadas até o momento de publicação desta matéria.