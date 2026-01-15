São Paulo registra mais um dia quente e tem alerta para temporal

A cidade de São Paulo deve permanecer com registro de pancadas fortes de chuva, com trovoadas e rajadas de vento, entre as tardes e noites dos próximos dias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o tempo também permanece abafado ao menos até o fim de semana.

Nesta quinta-feira, 15, há previsão de mais chuva durante a tarde. "Na sexta-feira, 16, o cenário se repete. Muitas nuvens, aberturas de sol e tempo abafado. Entre a tarde e o início da noite, áreas de instabilidade se formam e provocam pancadas de chuva com forte intensidade e potencial para formação de alagamentos", alerta o CGE.

Na tarde de quarta-feira, 14, a chuva que atingiu São Paulo deixou as zonas sul, oeste e a região central em estado de atenção para alagamentos, segundo o órgão municipal. Na cidade de São Paulo, as precipitações devem permanecer intensas até segunda-feira, 19.

Temperaturas vão cair na cidade de São Paulo?

Conforme a Meteoblue, a máxima permanece entre 26ºC e 28ºC ao menos até domingo, 18. A partir de segunda-feira, 19, a temperatura deve cair, chegando aos 20ºC na terça-feira, 20. Os termômetros, porém, voltam a subir a partir de sexta-feira, 23, quando a máxima prevista é de 25ºC. Nos dias seguintes, a máxima também tende a aumentar, de acordo com a Meteoblue.

Veja a variação de temperaturas para os próximos dias: - Quinta-feira: entre 19ºC e 26ºC; - Sexta-feira: entre 19ºC e 26ºC; - Sábado: entre 20ºC e 28ºC; - Domingo: entre 20ºC e 27ºC; - Segunda-feira: entre 18ºC e 21ºC; - Terça-feira: entre 17ºC e 20ºC; - Quarta-feira: entre 17ºC e 21ºC.