Santo André lança programa de transporte por aplicativo para gestantes de alto risco; entenda

Estadão Conteúdo

A Prefeitura de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, vai oferecer transporte gratuito por aplicativo para gestantes de alto risco da cidade. A iniciativa, chamada "Vale Cegonha", será realizada em parceria com o aplicativo 99 e está em fase de testes.

A proposta é garantir o deslocamento de ida e volta para gestantes de alto risco atendidas no Hospital da Mulher do município. As rotas serão pré-definidas e o pagamento será feito por meio de vouchers digitais.

"A mulher precisa morar em Santo André, estar cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS) e ser encaminhada pela sua Unidade Básica de Saúde (UBS) ao pré-natal de alto risco. A partir disso, ela passa a receber vouchers para o transporte até consultas e exames", afirma o prefeito da cidade, Gilvan Ferreira (PSDB). A participação não depende de critérios sociais ou de renda.

O início efetivo da operação deve acontecer em abril. A meta é consolidar o modelo ao longo de 2026 e, futuramente, ampliar o benefício para puérperas com recém-nascidos internados na UTI neonatal.

Como vai funcionar

Cada voucher cobrirá até R$ 75 (ida e volta) e será liberado, via WhatsApp, 24 horas antes do horário agendado. A corrida será monitorada de forma que o valor só possa ser utilizado no trajeto entre a residência da usuária e o Hospital da Mulher.

A expectativa da prefeitura é que o programa atenda aproximadamente 500 gestantes de alto risco por mês e reduza as faltas a consultas e exames de pré-natal.

Atualmente, são realizadas cerca de 400 consultas mensais no Ambulatório de Pré-Natal de Alto Risco do hospital, e a taxa de não comparecimento gira em torno de 6%. No caso de exames laboratoriais e ultrassonografias, as faltas sobem para a faixa dos 30%, de acordo com a administração municipal.

Uma possível explicação para as ausências é a dificuldade de mobilidade. "O Vale Cegonha nasce para eliminar essa barreira que muitas vezes impede a gestante de fazer o acompanhamento adequado: o deslocamento", cita o prefeito.

