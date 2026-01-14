Capa Jornal Amazônia
Salva-vidas morre durante expediente em parque aquático no interior de SP

Estadão Conteúdo

Um homem 24 anos morreu enquanto trabalhava em um parque aquático em Itupeva, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu durante o expediente de terça-feira, 13.

Segundo o Wetn Wild, o funcionário atuava como líder da equipe de salva-vidas e "apresentou uma intercorrência após realizar uma intervenção em uma das atrações". A empresa não informou quais foram as circunstâncias do ocorrido.

Colegas prestaram os primeiros atendimentos ao identificar a situação e acionaram o Samu de Itupeva. A prefeitura do município confirmou ter encaminhado a vítima ao Hospital Nossa Senhora Aparecida por meio do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde.

A morte foi confirmada na unidade momentos depois, mas informações sobre a causa não foram divulgadas.

Após o episódio, o parque suspendeu as atividades ainda na tarde de terça-feira e informou que permanecerá fechado nesta quarta-feira, 14, "em respeito ao funcionário e aos demais colaboradores". O Wetn Wild ainda afirmou estar prestando apoio aos familiares do funcionário.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades do município.

WETN WILD

SALVA-VIDAS

MORTE
Variedades
