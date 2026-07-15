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República Democrática do Congo registra mais de 2 mil casos de ebola e 754 mortes

A epidemia se alastra em um ritmo "sem precedentes e em novas áreas", alertou nesta quarta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que pediu um reforço urgente da resposta médica

Estadão Conteúdo
fonte

Vírus Ebola é altamente letal e responsável por causar febre alta e disfunções orgânicas severas (NIAID, CC BY 2.0)

A República Democrática do Congo (RDC) registrou mais de 2 mil casos de ebola, incluindo 754 mortes, em um surto que se espalha rapidamente, informaram as autoridades de saúde congolesas nesta quarta-feira, 15.

A epidemia se alastra em um ritmo "sem precedentes e em novas áreas", alertou nesta quarta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que pediu um reforço urgente da resposta médica.

"Em menos de cinco semanas, o número de casos confirmados triplicou" e "o número de mortes quintuplicou", acrescentou a organização.

"Já superou a metade do número de casos registrados durante a epidemia de ebola de 2018-2020 na RDC, que durou quase dois anos", observou a organização.

Na última terça-feira, 14, o diretor de operações de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS), Chikwe Ihekweazu, alertou que 80% dos novos casos não constam em listas de contatos conhecidos e se originam de "cadeias de transmissão desconhecidas".

Segundo ele, muitos desses casos envolvem pessoas que morreram antes de conseguirem chegar a um centro de saúde.

O número de casos na RDC da Bundibugyo, a variante do vírus que se propaga, pode ser de duas a quatro vezes maior do que as estimativas oficiais, indicou a OMS na terça-feira.

Atualmente não existem vacinas ou tratamentos para essa variante, mas a OMS anunciou que o primeiro ensaio clínico para avaliar a eficácia de um antiviral começou na terça-feira.

O surto de ebola atinge a RDC desde abril deste ano, sendo já a terceira maior epidemia do tipo desde que a doença foi identificada, há 50 anos. Apesar de sua magnitude preocupante, o surto está envolto em mistério - especialmente no que diz respeito às suas origens.

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EBOLA/EMERGÊNCIA GLOBAL/CONGO/MORTES/PREOCUPAÇÃO
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