Radialista é morto a tiros durante programação ao vivo no Pará

Um DJ, produtor de eventos e radialista foi morto a tiros enquanto comandava a programação ao vivo de uma rádio em Abaetetuba, no interior do Pará, nesta terça-feira, 27. De acordo com a Polícia Civil do Pará, a vítima é Luís Augusto Carneiro Costa, conhecido como Luisinho Costa.

"Equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o homicídio", diz a Polícia Civil. "Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações."

Ainda segundo a polícia, Luisinho havia acabado de entrar no ar quando o crime ocorreu. Não foram divulgadas informações sobre possíveis motivações para o crime, se havia outras pessoas no local no momento dos disparos ou se houve resgate a um hospital antes de atestarem o óbito.

No Instagram, o DJ Luisinho Costa tinha mais de seis mil seguidores e publicava anúncios de eventos na região de Abaetetuba.