Prédio na Avenida Faria Lima, em SP, é alvo de tiros
O edifício do Bradesco BBI, banco de investimentos do grupo financeiro, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, foi alvo de tiros na manhã desta terça-feira, 21.
Segundo relatos de testemunhas, um homem não identificado parou uma moto em frente ao prédio e efetuou cinco disparos, que atingiram 1º, 5º e 6º andares.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que a PM foi acionada por um representante do local e localizaram um projétil no sétimo andar. Foi requisitada perícia e o caso foi registrado pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros.
A área foi isolada pela Polícia Militar e faz buscas pelo atirador.
