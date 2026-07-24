Policial civil é baleado em tentativa de assalto no ABC paulista

A Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo que terminou com um policial civil, de 53 anos, baleado na noite de quinta-feira, 23, na Rua Jabaquara, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o policial caminhava com a esposa na região quando foi abordado por dois criminosos armados. Durante a tentativa de roubo, um dos suspeitos efetuou um disparo que atingiu o policial no tórax. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu.

Os PMs socorreram o policial ao Hospital Mário Covas, em Santo André, onde ele permanece internado. A perícia foi acionada e a arma do policial apreendida estava intacta.

O caso foi registrado no Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Bernardo do Campo como tentativa de roubo. As investigações prosseguem para identificar e localizar os autores.