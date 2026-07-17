Polícia investiga desaparecimento de empresário de Brasília no Itaim Bibi

O último contato dos familiares com o empresário ocorreu na noite de 12 de julho

Duas irmãs de 16 e 19 anos são presas, suspeitas de esfaquear uma mulher em plena Praça do Skate, no bairro Nova República, em Santarém ( Foto: Foto: O Liberal / Arquivo )

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do empresário brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos. Ele viajou à capital paulista para negociar a compra de um veículo e deixou de fazer contato com a família dois dias após sua chegada à cidade.

Leonardo Alves viajava em um Fiat Pulse branco. O veículo foi incluído nas informações divulgadas pela família nas redes sociais para auxiliar nas buscas pelo jovem.

Ainda segundo a investigação, Alves estava hospedado em um apartamento no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. A permanência no local estava prevista até as 11h de 14 de julho. Após o encerramento da reserva, o imóvel foi encontrado vazio e o empresário não foi localizado.

Detalhes da Investigação

O último contato dos familiares com o empresário ocorreu na noite de 12 de julho. Desde a manhã seguinte, não houve mais resposta às mensagens nem às ligações.