Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar Comando Vermelho

Estadão Conteúdo

Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira, 31, pela polícia de Misiones, na Argentina. Os homens foram capturados na cidade de Alba Posse, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, e teriam entrado ilegalmente no país. As autoridades policiais tentam descobrir se eles possuem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

A suspeita é a de que eles fugiram em função da Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, e que se tornou a mais letal da história do Rio. Liderada pelo governador Cláudio Castro (PL), a megaoperação policial terminou com a morte de 132 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.

"No momento, a polícia de Misiones, por meio de sua equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as polícias Militar e Civil do Brasil para verificar se os detidos possuem exigências judiciais ou alertas internacionais", diz a polícia de Misiones, em nota publicada nas redes sociais da instituição.

Os detidos foram identificados como Ednei Carlos dos Santos, Luis Eduardo Teixeira de Souza e Jackson Santos de Jesús. Eles têm entre 23 e 35 anos e são todos moradores de Rio das Ostras, no RJ. De acordo com informações compartilhadas pela polícia de Misiones, dois dos homens possuem antecedentes por tráfico de drogas no Brasil, e o terceiro, por agressões.

