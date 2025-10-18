PM encontra ossos e crânios humanos em apartamento nos Jardins, em SP

A Polícia Militar encontrou na manhã deste sábado, 18, mais de 12 crânios e diversos ossos humanos em um apartamento na Rua Guarará, no bairro Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. O imóvel pertencia a um homem que morreu no começo desta semana, segundo a PM.

A polícia diz que as primeiras investigações apontam que os restos mortais podem ter sido retirados ilegalmente de cemitérios da cidade.

Uma caixa lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia, diz a polícia.