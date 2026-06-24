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PM é preso em SP suspeito de roubar dois celulares avaliados em mais de R$ 14 mil

Estadão Conteúdo

Um policial militar foi preso suspeito assaltar um homem e roubar dois celulares nas proximidades da estação Tucuruvi do Metro, na zona norte de São Paulo, na manhã da última terça-feira, 23. Somados, os aparelhos têm valor estimado em R$ 14 mil.

O caso foi encaminhado ao 73º Departamento Policial, na região do Jaçanã, também na zona norte de São Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e acompanha a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma briga na área externa da estação de metrô. No local, uma pessoa que se apresentou como vítima e mostrou lesões aparentes.

A vítima afirma que marcou um encontro para entregar dois aparelhos celulares que já havia negociado presencialmente com uma mulher que conheceu por meio de redes sociais. Segundo ele, a compradora não compareceu, mas disse que enviaria outra pessoa para retirar.

Ele relata que foi o ponto de encontro com um amigo. O PM estava no local e eles conversaram. Ele mostrou os celulares ao policial e foi ameaçado pelo agente. Ainda de acordo com o boletim, o PM sacou a arma e fez ameaças, ordenando que as duas vítimas fossem embora.

O PM fugiu de moto e teria caído na sequência. Ele foi contido pelas vítimas com a ajuda de outras pessoas que estavam no local. A arma utilizada na tentativa de roubo foi retirada do PM e atirada em um bueiro.

Em depoimento à policia, o PM preso afirmou que dirigia uma moto pela região quando foi abordado por duas pessoas em um semáforo e caiu da motocicleta ao tentar fugir. Diego diz que sua arma foi retirada pelos dois indivíduos e alega ter sido agredido por populares.

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