PM de folga reage a roubo de Porsche em SP; suspeito morre baleado

Um policial militar que estava de folga impediu o roubo de um Porsche no Sacomã, zona sul de São Paulo, ao reagir à ação. O PM cortava o cabelo na tarde da última terça-feira, dia 3, em uma barbearia quando percebeu o crime e disparou contra o suspeito. Houve confronto, e o homem foi atingido pelos disparos. O policial não se feriu.

O suspeito foi socorrido ao Pronto Socorro Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Militar, uma arma de fogo foi apreendida no local. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).