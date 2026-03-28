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PM de folga intervém em assalto na zona oeste de SP; vítima e suspeito são baleados

Estadão Conteúdo

Um policial de folga trocou tiros com um suspeito durante uma tentativa de roubo na Rua Sapetuba, no Butantã, zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu na tarde deste sábado, 28, por volta das 15h.

Segundo a Polícia Militar, durante a troca de tiros, duas pessoas foram atingidas: o suspeito e a vítima do assalto. Ambas foram socorridas e estão em estado grave.

A PM foi acionada e continua no local para preservar a cena do crime. A ocorrência será apresentada no 34º Distrito Policial (Vila Sônia).

Morte de arquiteto

Em abril do ano passado, o arquiteto Jefferson Dias foi morto na Rua Desembargador Armando Fairbanks próximo a Rua Sapetuba, também no Butantã. Ele tentou impedir o criminoso de fugir com uma aliança e um celular que havia acabado de roubar de uma pedestre.

Para isso, o arquiteto jogou o seu carro em cima do assaltante, que estava numa moto. Em seguida, o ladrão caiu com o veículo na rua. Imagens de câmeras de segurança do local mostraram o momento em que ele se levantou, sacou a arma e atirou no motorista do carro. Jefferson foi atingido por três disparos fatais.

O amigo de Jefferson que estava no banco do carona conseguiu correr. O criminoso largou a moto, que, segundo a polícia, era roubada, e fugiu a pé.

A mulher vítima do assalto não se feriu. Uma ambulância socorreu o arquiteto e o levou para o Hospital Universitário da USP, mas ele não resistiu aos ferimentos. Jefferson tinha 43 anos.

O apontado como o autor dos disparos, de 20 anos, foi preso após se entregar a polícia. Segundo a investigação, ele já tinha duas passagens pela polícia por roubo.

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