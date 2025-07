Passageiro de voo passa mal durante conexão, é levado para UPA em Brasília e desaparece

A Polícia Civil de Brasília está investigando o desaparecimento de um homem que passou mal durante uma conexão na capital na noite de sábado, 5, foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e desapareceu dois dias depois.

O homem, de 50 anos, fazia uma viagem aérea de Recife (PE) para Manaus (AM), com escala em Brasília. Ele se sentiu mal durante a escala e foi encaminhado por funcionários da companhia aérea Gol, responsável pelo voo, para um hotel nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília. Procurada, a Gol não se manifestou.

Por volta das 23h30 ele teve uma convulsão e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a UPA do Núcleo Bandeirante, onde chegou inconsciente, às 23h54, segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), que gerencia as UPAs.

De acordo com relato da equipe de resgate aos profissionais de saúde, ele tinha sido encontrado desacordado em um hotel nas proximidades.

"Na chegada à unidade, os sinais vitais foram verificados e, conforme o protocolo de classificação de risco, o paciente foi classificado como prioridade laranja, que indica necessidade de atendimento urgente", informou a nota do IgesDF.

"Durante a permanência na UPA, o paciente recebeu suporte integral da equipe médica e multiprofissional, conforme os protocolos clínicos vigentes."

Ainda de acordo com informações do IgesDF, parentes do paciente entraram em contato com a UPA e repassaram seus contatos em caso de necessidade. Entretanto, durante período de observação e atendimento, no dia 7 de julho, segunda-feira, a equipe de enfermagem constatou que o paciente havia deixado a UPA sem receber alta médica. Diante da situação, a unidade registrou um Boletim de Ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil do DF informou que a 11ª Delegacia de Polícia, Núcleo Bandeirantes, foi comunicada sobre o desaparecimento de um homem. E ainda que, "nas diligências iniciais, ele não foi localizado no hotel em que estava hospedado e também não havia embarcado em nenhum outro voo no Aeroporto de Brasília". A polícia conclui a nota informando que equipes da 11ªDP seguem em diligências para localizar o desaparecido.