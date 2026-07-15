VÍDEO: Participante do 'Show do Milhão' diz que tucupi é um peixe e é eliminado

Fisioterapeuta Jailson escolheu "peixe" como resposta para a pergunta sobre o ingrediente típico da Amazônia

Um participante do "Show do Milhão" foi eliminado após errar uma pergunta sobre o tucupi, ingrediente tradicional da culinária amazônica. O momento aconteceu no programa exibido pelo SBT no último domingo (12) e foi comandado por Patricia Abravanel. O fisioterapeuta Jailson disputava R$ 20 mil e precisava responder corretamente à questão: "Tucupi é um tipo de...?". As alternativas apresentadas eram: molho, peixe, planta e carne. Jailson escolheu a alternativa "peixe" sem demonstrar dúvidas. A resposta correta era "molho", o que resultou em sua eliminação do jogo.

O participante tinha duas opções: parar e garantir R$ 10 mil ou responder à pergunta. Ao decidir arriscar, ele deixou a competição com R$ 5 mil. Patricia Abravanel demonstrou surpresa com o erro e admitiu que também teria escolhido "peixe".

O que é o tucupi?

O tucupi é um caldo amarelo, ácido e aromático. Ele é extraído da mandioca-brava. Após passar por fermentação e fervura, o ingrediente torna-se seguro para consumo e é um dos principais da culinária amazônica.

O ingrediente é muito utilizado nos estados da Região Norte, especialmente no Pará e no Amazonas. O tucupi é conhecido por dar sabor característico a pratos tradicionais.

Pratos típicos com tucupi

Entre as receitas mais conhecidas feitas com tucupi estão:

Tacacá;

Pato no tucupi;

Peixes preparados com tucupi;

Molhos e caldos típicos da gastronomia amazônica.