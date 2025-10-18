Capa Jornal Amazônia
Ônibus tomba na BR-423, no Agreste de Pernambuco, e deixa mortos e feridos

Estadão Conteúdo

Um ônibus tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, no Agreste de Pernambuco, na noite desta sexta-feira. 17. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente.

Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) repassadas ao jornal g1 indicam que o ônibus levava mais de 30 passageiros e, ao menos, 15 pessoas morreram.

Nas redes sociais, autoridades prestaram solidariedade às vítimas.

Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, afirmou que equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para atender todos que precisarem de socorro. "Mesmo de longe a gente segue acompanhando Pernambuco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o tombamento de um ônibus na Serra dos Ventos, em Saloá", disse.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), disse que vai auxiliar o governo de Pernambuco. "Mobilizei a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica para os trabalhos de socorro e também de identificação de vítimas fatais", afirmou.

Segundo Rodrigues, alguns baianos estavam no ônibus que se acidentou. "Como governador da Bahia, estou atento às necessidades dos feridos e de suas famílias, colocando o Estado à disposição para colaborar com as autoridades de Pernambuco no que for necessário. Estamos acompanhando de perto a situação e prontos para oferecer apoio", acrescentou.

