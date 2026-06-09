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Onde comprar carros a partir de R$ 3,5 mil e motos por R$ 2,9 mil? Veja como participar do leilão

O período de recebimento das propostas vai até esta sexta-feira (12). Saiba como fazer os lances

Victoria Rodrigues
fonte

No lote, tem carros com lance inicial que variam entre R$ 3,5 mil e R$ 10,5 mil. (Foto: Divulgação/ Receita Federal)

A Receita Federal informou nesta segunda-feira (8) que haverá um novo "Leilão da Receita" regional com mercadorias que foram abandonadas ou apreendidas pela Polícia, por meio de lotes com valores mais acessíveis. O período de recebimento das propostas será das 8h do dia 8 de junho até as 18h do dia 12 de junho, sendo que o evento será realizado às 10h da próxima segunda-feira (15), em São Paulo (SP).

Entre os lotes com preços mais baixos no mercado, estão um Toyota Corolla Runx (2005), a partir de R$ 3,5 mil, e duas motocicletas elétricas a partir de R$ 2,9 mil. No total, são 203 lotes que fazem parte dos lances, e outros incluem: tablets, relógios smartwatches, caixas acústicas, fones de ouvido, eletrodomésticos, instrumentos musicais, automóveis, patinetes elétricos, brinquedos da marca The Hangrees, etc.

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Quem pode participar do Leilão da Receita?

Para participar do Leilão da Receita, é necessário preencher os seguintes requisitos:

Pessoas físicas:

  • Ser maior de 18 anos ou ser pessoa emancipada;
  • Ter Cadastro de Pessoas Física (CPF);
  • Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Pessoas jurídicas:

  • Ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
  • Ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do leilão?

As inscrições podem ser feitas entre os dias 9 e 12 de junho de 2026. Para isso, siga o passo a passo:

  • Acesse o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);
  • Selecione o edital do leilão de número 0800100/000008/2026 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL;
  • Escolha o lote em que se quer fazer o lance;
  • Clique em "incluir proposta";
  • Aceite os termos e condições apresentados pelo site da Receita;
  • Inclua o valor proposto (que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita);
  • Salve a sua proposta de valor e aguarde o resultado!

Confira outros itens e valores do Leilão da Receita:

  • Lote 11: é possível adquirir um Toyota Corolla Runx (2005), a partir de R$ 3,5 mil;
  • Lote 14: é possível adquirir um Toyota Premio (2007) com preços a partir de R$ 10,5 mil;
  • Lotes 22 e 23: há milhares de brinquedos da marca The Hangrees, com lance mínimo a partir de R$ 105 mil;
  • Lote 43: aparecem 20 unidades de pisos vinílicos naturais, com preços a partir de R$ 550;
  • Lote 63: é possível adquirir duas motocicletas elétricas a partir de R$ 2,9 mil;
  • Lote 95: é possível adquirir um patinete elétrico, com lance mínimo de R$ 1,2 mil;
  • Lote 147: há uma guitarra Harmony Juno, com preço a partir de R$ 1,8 mil;
  • Lote 205: há uma van Peugeot Boxer (2009), com lance mínimo de R$ 8,6 mil.

Obs.: Para quem quiser visitar algum item desses lotes, os endereços, horários e contatos para agendamento nas cidades constam no edital do leilão, que está disponível no site da Receita Federal. Todos os objetos e automóveis estão guardados nos municípios de Araraquara, Barueri, Bauru, Campinas, Guarujá, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba e Taubaté, no estado de São Paulo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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