O suspiro final do Universo: como a Física prevê o fim de tudo e o que isso significa para nós

O fim do Universo não será um evento explosivo, mas sim um processo lento, frio e incrivelmente silencioso. Essa é a premissa central apresentada pelo físico teórico e divulgador científico Brian Greene durante sua palestra "O fim do tempo", realizada nesta quinta-feira, 6, no Rio Innovation Week, no Píer Mauá, no Rio.

Conhecido por simplificar conceitos complexos de cosmologia e teoria das cordas, Greene traçou a cronologia do Cosmos. Ele abordou desde a faísca inicial do Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos, até o eventual desvanecimento de toda a matéria em um futuro distante.

Greene citou o escritor russo Vladimir Nabokov, afirmando que "nossa existência nada mais é que uma réstia de luz entre duas eternidades de escuridão", para contextualizar a pequenez da vida humana diante da vastidão cósmica.

A Força Por Trás do Colapso Cósmico

A força motriz por trás desse destino inexorável é a entropia. Este conceito físico descreve a tendência natural de todo o Universo de caminhar da ordem para a desordem. Para Greene, a vida e as galáxias são apenas "ilhas temporárias de ordem" em um oceano de caos em constante expansão.

"A entropia é o processo pelo qual o Universo degrada as estruturas, destrói as coisas", explicou Greene. "É um conceito muito poderoso porque explica como o Universo muda ao longo do tempo, da baixa entropia à alta entropia, da ordem para a desordem."

Os Estágios Finais do Universo: Andares do Tempo

Para ilustrar a jornada do público até o fim dos tempos, Greene utilizou uma metáfora visual. Ele comparou os 102 andares do Empire State Building, em Nova York, a saltos exponenciais no tempo. Atualmente, segundo o físico, o Universo está no 10º andar, e o fim ocorrerá no 102º.

No 11º andar, o Sol exaurirá seu combustível e se expandirá mais de 200 vezes, engolindo Marte, Vênus e, possivelmente, a Terra. No 12º andar, a expansão crescente e acelerada do Universo afastará as galáxias. A escuridão dominará o céu visível devido à velocidade em que se distanciam. Conforme as estrelas se apagam uma a uma, o cosmos entrará em uma era de escuridão. Apenas restos estelares e buracos negros galácticos permanecerão. No 20º andar, se a Terra tiver sobrevivido ao Sol, ela chegará ao seu fim. No 30º andar, buracos negros centrais engolirão estrelas em suas galáxias. No 38º andar, os prótons, componentes essenciais da matéria, começarão a se desintegrar. No 50º andar, qualquer ser consciente remanescente terá seu último pensamento. A energia do Universo estará tão dispersa que não haverá mais capacidade de absorver calor, "fritando" qualquer atividade mental. No 100º andar, até os buracos negros se desintegrarão em uma sopa de partículas frias. Tão distantes umas das outras, nenhuma interação acontecerá. Este é o "congelamento eterno".

Física e Filosofia: A Gratidão Pela Existência

Diante desse cenário de evaporação cósmica, Greene conectou a Física com a Filosofia. Ele argumenta que compreender a imensidão do tempo não diminui a importância da existência humana. Pelo contrário, ressalta o valor da nossa capacidade de produzir conhecimento, formular perguntas e compreender o Cosmos.

"Se pensarem na sua própria existência, perceberão o quão improvável é estarmos aqui", disse Greene. "Cada um de nós ganhou a loteria mais improvável de todas, a do Cosmos."

Portanto, a brevidade da vida, frente à vastidão do Universo, não deve inspirar insignificância. Deve, sim, gerar gratidão pela oportunidade única de existir e de compreender nosso próprio lugar no Cosmos.

"O fato de que partículas se juntaram momentaneamente para formar seres capazes de pensar, amar, compor música e investigar as próprias leis do Cosmos é um milagre estatístico e poético", concluiu o físico. "Por mais rara e momentânea que seja a existência humana, devemos ser gratos."