O suspiro final do Universo: como a Física prevê o fim de tudo e o que isso significa para nós
Colapso do Universo será um processo lento, frio e incrivelmente silencioso, diz físico
O fim do Universo não será um evento explosivo, mas sim um processo lento, frio e incrivelmente silencioso. Essa é a premissa central apresentada pelo físico teórico e divulgador científico Brian Greene durante sua palestra "O fim do tempo", realizada nesta quinta-feira, 6, no Rio Innovation Week, no Píer Mauá, no Rio.
Conhecido por simplificar conceitos complexos de cosmologia e teoria das cordas, Greene traçou a cronologia do Cosmos. Ele abordou desde a faísca inicial do Big Bang, há cerca de 14 bilhões de anos, até o eventual desvanecimento de toda a matéria em um futuro distante.
Greene citou o escritor russo Vladimir Nabokov, afirmando que "nossa existência nada mais é que uma réstia de luz entre duas eternidades de escuridão", para contextualizar a pequenez da vida humana diante da vastidão cósmica.
A Força Por Trás do Colapso Cósmico
A força motriz por trás desse destino inexorável é a entropia. Este conceito físico descreve a tendência natural de todo o Universo de caminhar da ordem para a desordem. Para Greene, a vida e as galáxias são apenas "ilhas temporárias de ordem" em um oceano de caos em constante expansão.
"A entropia é o processo pelo qual o Universo degrada as estruturas, destrói as coisas", explicou Greene. "É um conceito muito poderoso porque explica como o Universo muda ao longo do tempo, da baixa entropia à alta entropia, da ordem para a desordem."
Os Estágios Finais do Universo: Andares do Tempo
Para ilustrar a jornada do público até o fim dos tempos, Greene utilizou uma metáfora visual. Ele comparou os 102 andares do Empire State Building, em Nova York, a saltos exponenciais no tempo. Atualmente, segundo o físico, o Universo está no 10º andar, e o fim ocorrerá no 102º.
- No 11º andar, o Sol exaurirá seu combustível e se expandirá mais de 200 vezes, engolindo Marte, Vênus e, possivelmente, a Terra.
- No 12º andar, a expansão crescente e acelerada do Universo afastará as galáxias. A escuridão dominará o céu visível devido à velocidade em que se distanciam.
- Conforme as estrelas se apagam uma a uma, o cosmos entrará em uma era de escuridão. Apenas restos estelares e buracos negros galácticos permanecerão.
- No 20º andar, se a Terra tiver sobrevivido ao Sol, ela chegará ao seu fim.
- No 30º andar, buracos negros centrais engolirão estrelas em suas galáxias.
- No 38º andar, os prótons, componentes essenciais da matéria, começarão a se desintegrar.
- No 50º andar, qualquer ser consciente remanescente terá seu último pensamento. A energia do Universo estará tão dispersa que não haverá mais capacidade de absorver calor, "fritando" qualquer atividade mental.
- No 100º andar, até os buracos negros se desintegrarão em uma sopa de partículas frias. Tão distantes umas das outras, nenhuma interação acontecerá. Este é o "congelamento eterno".
Física e Filosofia: A Gratidão Pela Existência
Diante desse cenário de evaporação cósmica, Greene conectou a Física com a Filosofia. Ele argumenta que compreender a imensidão do tempo não diminui a importância da existência humana. Pelo contrário, ressalta o valor da nossa capacidade de produzir conhecimento, formular perguntas e compreender o Cosmos.
"Se pensarem na sua própria existência, perceberão o quão improvável é estarmos aqui", disse Greene. "Cada um de nós ganhou a loteria mais improvável de todas, a do Cosmos."
Portanto, a brevidade da vida, frente à vastidão do Universo, não deve inspirar insignificância. Deve, sim, gerar gratidão pela oportunidade única de existir e de compreender nosso próprio lugar no Cosmos.
"O fato de que partículas se juntaram momentaneamente para formar seres capazes de pensar, amar, compor música e investigar as próprias leis do Cosmos é um milagre estatístico e poético", concluiu o físico. "Por mais rara e momentânea que seja a existência humana, devemos ser gratos."
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