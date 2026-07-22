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Mulher morre de febre maculosa; carrapatos foram encontrados em cães da vítima

A vítima não procurou atendimento médico e a causa da morte só foi identificada após o óbito. A identidade da mulher não foi divulgada

Estadão Conteúdo
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Carrapato Estrela é o vetor da bactéria da febre maculosa (Foto: CDC/ Dr. Christopher Paddock/ James Gathany)

Uma mulher de 43 anos morreu de febre maculosa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso ocorreu em março, mas foi confirmado pela Prefeitura da cidade nesta quarta-feira, 22.

Em nota, a gestão municipal informou que a vítima, moradora do bairro dos Alvarenga, não procurou atendimento médico e que a causa da morte só foi identificada após o óbito. A identidade da mulher não foi divulgada.

Após a confirmação da causa da morte, o Departamento de Vigilância Epidemiológica, em ação conjunta com a Divisão de Veterinária e Controle de Zoonoses (CCZ), realizou buscas por carrapatos contaminados nas proximidades do provável local de infecção e aplicou pesticidas para combater o vetor.

A febre maculosa é uma doença infecciosa de gravidade variável. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça intensa, náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal e dores musculares persistentes. A doença é causada por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas pela picada de carrapatos.

O secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, o infectologista Jean Gorinchteyn, afirmou que os agentes de saúde não encontraram grandes roedores que pudessem servir de reservatórios para carrapatos nos arredores da casa da vítima. No entanto, dois cães da mulher estavam com carrapatos. Após análises, foi constatado que os parasitas estavam infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii.

"Como esses cães passavam o dia inteiro soltos na rua, podiam entrar em contato com outros cães, também soltos, que vinham de outras regiões ou adentravam a zona de mata. Mas, a princípio, não foi identificado nenhum grande animal como reservatório de novos carrapatos para justificar isso", afirmou Gorinchteyn.

Segundo o secretário, os vizinhos foram orientados a verificar a presença de carrapatos em seus animais de estimação e a utilizar produtos para o controle de carrapatos e pulgas.

A prefeitura de São Bernardo do Campo também orientou os moradores a redobrarem os cuidados com a circulação de animais domésticos, já que a contaminação pode ocorrer quando eles frequentam áreas de mata e entram em contato com carrapatos infectados.

A gestão municipal ainda recomenda que, caso uma pessoa seja picada por um carrapato, observe o surgimento de sintomas como febre alta de início súbito e dores intensas. Se eles aparecerem, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Dados do Painel da Febre Maculosa, do Ministério da Saúde, mostram que o Brasil registrou 3.052 notificações de casos suspeitos da doença entre 1º de janeiro e 21 de maio. No período, 112 casos foram confirmados e 19 mortes foram registradas.

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