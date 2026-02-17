Mulher morre após ser arrastada por enxurrada; mortes por chuva em SP chegam a 17

Uma mulher de 60 anos morreu após ser arrastada por uma enxurrada durante o temporal que atingiu São Paulo na segunda-feira, 16 de fevereiro. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, elevando para 17 o número de mortes causadas por fortes chuvas no estado.

A ocorrência foi registrada no bairro do Mandaqui, na zona norte da capital paulista. Segundo relatos de moradores, a mulher caiu na água e ficou presa sob um veículo antes de ser resgatada e encaminhada a uma unidade hospitalar.

Com este registro, o número de mortes causadas especificamente por enxurradas no estado paulista sobe para oito. A tempestade de segunda-feira (16) provocou diversos transtornos na capital e em municípios da região metropolitana.

Impactos do temporal e outros incidentes

Além de alagamentos generalizados, a região também enfrentou falta de luz em várias áreas. As zonas mais afetadas foram a zona norte da capital, bem como os municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra.

Em Guarulhos, outro incidente de enchente arrastou uma mulher e deixou pessoas ilhadas. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate, salvando as quatro vítimas e as levando para um local seguro. Não houve registro de mortos ou feridos nesta ocorrência específica.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que a Operação Chuvas 25/26 foi iniciada em 1º de dezembro e segue até 31 de março.

Confira as mortes registradas em São Paulo por chuvas

Até o momento, o estado de São Paulo acumula 17 óbitos em decorrência de incidentes relacionados às fortes chuvas. A seguir, a lista das vítimas:

Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo.

Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba.

Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto.

Uma cabeça d'água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação.

Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo.