Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mulher é baleada na frente do filho durante tentativa de roubo na zona sul de SP

Câmeras de segurança registraram a dupla passando pela via e retornando momentos depois

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 34 anos foi baleada na tarde de quinta-feira, 23, em Capão Redondo, zona sul de São Paulo, durante uma tentativa de roubo de motocicleta. Dois homens em uma moto abordaram a vítima ao sair de uma casa na Travessa Raízes da Comunidade.

A suspeita inicial é de que os criminosos visavam roubar a motocicleta. Câmeras de segurança registraram a dupla passando e retornando na via momentos antes da abordagem.

Durante a ação, a mulher tentou deixar o local com o veículo. No entanto, ela foi atingida por um disparo feito pelo homem que estava na garupa da motocicleta dos assaltantes.

Vítima foi socorrida ao hospital

As imagens mostram a vítima caindo no chão após ser baleada. O filho dela, um menino de 10 anos que a acompanhava, não sofreu ferimentos. Os suspeitos fugiram sem levar a motocicleta.

A mulher recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhada de helicóptero ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Polícia Civil investiga o caso

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). A ocorrência foi classificada como tentativa de roubo. A Polícia Civil solicitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC) para auxiliar na investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TENTATIVA/ROUBO/CAPÃO REDONDO/MULHER/BALEADA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda