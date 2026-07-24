Mulher é baleada na frente do filho durante tentativa de roubo na zona sul de SP

Uma mulher de 34 anos foi baleada na tarde de quinta-feira, 23, em Capão Redondo, zona sul de São Paulo, durante uma tentativa de roubo de motocicleta. Dois homens em uma moto abordaram a vítima ao sair de uma casa na Travessa Raízes da Comunidade.

A suspeita inicial é de que os criminosos visavam roubar a motocicleta. Câmeras de segurança registraram a dupla passando e retornando na via momentos antes da abordagem.

Durante a ação, a mulher tentou deixar o local com o veículo. No entanto, ela foi atingida por um disparo feito pelo homem que estava na garupa da motocicleta dos assaltantes.

Vítima foi socorrida ao hospital

As imagens mostram a vítima caindo no chão após ser baleada. O filho dela, um menino de 10 anos que a acompanhava, não sofreu ferimentos. Os suspeitos fugiram sem levar a motocicleta.

A mulher recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhada de helicóptero ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Polícia Civil investiga o caso

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). A ocorrência foi classificada como tentativa de roubo. A Polícia Civil solicitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC) para auxiliar na investigação.